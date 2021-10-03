Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı

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Süper Lig'in 8. haftası sonrası adeta hoca kıyımı yaşanıyor. Antalyaspor ve Başakşehir'den sonra Yeni Malatyaspor'dan da ayrılık haberi geldi. Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a 2-0 yenilen ve üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı.

"İRFAN BUZ HOCAMIZLA SÖZLEŞMEMİZİ KARŞILIKLI SONA ERDİRME KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Malatyapsor'dan yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı
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Zirve inadı sürüyor! Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçti

Zirve inadı sürüyor! Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçti
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Haber: Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı - Haberler Spor
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