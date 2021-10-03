Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a 2-0 yenilen ve üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı.

"İRFAN BUZ HOCAMIZLA SÖZLEŞMEMİZİ KARŞILIKLI SONA ERDİRME KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Malatyapsor'dan yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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