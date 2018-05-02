Yeni İstihdam Teşvikleri

TRABZON - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, tüm iş dünyasını yeni istihdam teşviklerinden yararlanmaya davet etti.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üç yıl süreyle uygulanacak olan yeni istihdam teşviklerinin iş dünyasına büyük kolaylıklar sağlayacağını belirtti.

Tüm iş dünyasını yeni istihdam teşviklerinden yararlanmaya çağıran Hacısalihoğlu, ayrıca firmaların geriye dönük istihdam teşviklerini de değerlendirmelerini önerdi.