Yeni evlenecek çiftlerin kuyumcu masrafları ev fiyatına yaklaştı

29.08.2019 12:47

Yeni evlenecek çiftlerin kuyumcu masraflarının ev fiyatını yaklaştığını söyleyen Bilecikli kuyumcu İbrahim Rafet Sünetçi, yeni çiftler için "Allah yardımcıları olsun" dedi.



Bilecik'te yıllar kuyumculuk yapan R&R Kuyumculuk sahibi İbrahim Rafet Sünetci, yükselen altın fiyatları ardından işlerin azaldığı ve vatandaşların düğünlerde altın yerine para taktığı söyledi. Yeni evlenecek çiftlerine Allah yardımcıları olması temennisinde bulunan Sünetci, sözlerine şöyle devam etti;



"Şu anda yeni evlenecek çitlerin alacağı alyans yüzük 700-800 TL başlıyor. Sadece bunla bitmezken evlenme teklifi yapılırken takılan tek taş yüzükler ise bin, bin 500 liradan başlıyor. Pırlantadan hiç bahsetmiyorum bile. Ucuz pırlantalarda da taş var mı, yok mu belli değil zaten. Bunun yanında bileziği, beşi birliği, küpesi, kolyesi eklersek çiftler bir ev parası ödüyorlar. Son aylarda altın fiyatlarında yüzde 30 ile yüzde 40 arasında artış oldu. Bundan iki ay önce 50 bin civarında olan alyansı, küpesi, gerdanlığı, bileziği, beşi birliği yanı tam takım şimdi 75 bin ile 90 bin arasında fiyatlar değişti. Fiyatlar böyle olunca tabi ki satışlarımızı etkiliyor."



"Gram altın 320 TL'ye kadar çıkacak"



Sünetci, iki ay sonra bu fiyatları da daha artacağını anlatarak, "Ancak bu fiyatları gelecek 2 ay sonra çok arayacak. Çünkü fiyat artışları devam edecek gibi gözüküyor. Hatta gram altın 320 TL seviyesine kadar çıkacağı beklenmekte. Dar gelirli vatandaşlar altın yerine para takmaya başladılar. Bir çeyrek altın 479 TL, gram altın 280 TL, yarım gram altın 140 TL olunca dar gelirli vatandaşlar artık 50 ve 100 lira para takarak günü kurtarmaya çalışıyorlar. Borsacılar gram altın fiyatların 300 ve 320 seviyesine kadar çıkacağı görüşünü paylaşırken, kısa vade de altında düşüş beklemediklerini söylüyorlar. Zaten benim de kanaatim düşmesi için ortalığın sakinleşmesi lazım" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA