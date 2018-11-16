Yemek Kartı Şirketleriyle İlgili Soruşturma Sonuçlandı

Rekabet Kurulu, Sodexo Avantaj veÖdüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., Network Servisleri A.Ş., Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Set Kurumsal Hizmetler A.Ş.'yle ilgili soruşturmada herhangi bir cezaya yer olmadığına karar verdi.

Kararda şöyle denildi:

"15.11.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucundaSodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. ve bunların kurdukları Network Servisleri A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine, bununla birlikte Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Set Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslereidari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi."