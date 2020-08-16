Yelkende TAYK Trofesi heyecanı İstanbul'da başladı
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen 2020 TAYK Trofesi, İstanbul'da başladı.
16.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:28
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen 2020 TAYK Trofesi, İstanbul'da başladı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, yarışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirileceği ifade edildi.
Prens Adaları Kupası ile başlayan TAYK Trofesi, 22 Ağustos'ta Burgazada Deniz Kulübü, 29-30 Ağustos tarihlerinde Olympos Boğaziçi, 12-13 Eylül tarihlerinde Deniz Kuvvetleri, 3 Ekim'de Moda Deniz Kulübü, 17-18 Ekim'de Burgan Leasing İstanbul, 7 Kasım'da Fahir Çelikbaş, 21 Kasım'da Ertan Balin Kupası ile devam edecek ve 12 Aralık'ta düzenlenecek Samim Arduman Kupası ile sona erecek.
Kaynak: AA