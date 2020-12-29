Yayıncı kuruluş, Türkiye Futbol Federasyon'una ilk ödemeyi gerçekleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, beIN Medya Grubu'nun ilk ödemesini bugün yaptığını açıklayarak ödemelerin kulüplere yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda iki kurum arasında ödeme krizi yaşanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş beIN Medya Grubu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda TFF ile yayıncı kuruluş beIN Medya Grubu arasında ödeme krizi yaşanmıştı. TFF, yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirdiğini duyururken yayıncı kuruluştan bunun tam tersi bir açıklama gelmişti. Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlar öncesi Kulüpler Birliği'nin aldığı kararla maçların ilk dakikasında yayıncı kuruluş protesto edilmişti.

İki kurum arasındaki kriz bugün son buldu. TFF, beIN Medya Grubu'nun ilk ödemesini bugün yaptığını açıklayarak ödemelerin kulüplere yapılacağını belirtti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

17 Kasım'daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır.

İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşmeler sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz.

Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."