Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi
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Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi

25.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:49

Süper Lig'de Beşiktaş, Ankaragücü'nü Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Ankara'da 23. dakikada yaşanan pozisyon, maça damga vurdu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluştan sürpriz bir hamle geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Mücadelede Beşiktaş'ın sayılmayan golü tartışma konusu oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında MKE Ankaragücü önemli fırsatlar yakalarken, Beşiktaş rakip kalede tehlikeli olamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Maçın 61. dakikasında Domagoj Vida'nın kafa golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak 3 puanın sahibi oldu.

TARTIŞMALI GOL

Karşılaşmanın 23. dakikasında Beşiktaş'ta Cyle Larin fileleri havalandırırken, maçın hakemi Halis Özkahya, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Top filelere gitmeden önce düdüğünü çalan Özkahya'ya Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, yoğun itirazda bulundu. İptal edilen gol ile ilgili yayıncı kuruluştan dikkat çeken bir hamle geldi.

Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi

HAKEM DÜDÜĞÜNÜN SESİNİ YAYINA VERDİ

Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi. Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.

GÜNTEKİN ONAY: VAR DEVREYE GİREMİYOR

Programda konuşan Güntekin Onay, "Beşiktaş'ın iptal edilen golünde enteresan detay var. Hakem, daha top ağlarla buluşmadan faul düdüğünü çalıyor ve statü gereği VAR, burada devreye giremiyor. Gol olmasını beklemedi. Hakem Özkahya, VAR'ın önünü kesmiş oldu." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş kulübü tartışmalı pozisyonla ilgili paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında "Cyle Larin'in faul gerekçesiyle geçerli sayılmayan golü." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi
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