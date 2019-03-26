Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı!
İdari, siyasi ve mali baskıları gerekçe göstererek, yayın hayatına ara veren Flash TV'de toplu işten çıkarmalara yaşandı. 23 personelin iş akdi feshedildi.
28 yıldır yayında olan televizyon kanalı Flash TV, geçtiğimiz günlerde "idari, siyasi ve mali baskıları" gerekçe göstererek yayın hayatına ara vermişti. Flash TV'de 23 kişinin iş akdi feshedildi.
TAZMİNATLARI SONRA ÖDENECEK
28 yıldır yayında olan televizyon kanalı Flash TV, geçtiğimiz günlerde "idari, siyasi ve mali baskıları" gerekçe göstererek yayın hayatına ara verdi. Bu kararın ardından Flash TV'de haber merkezi, Ankara büro, programlar, teknik servis ve rejiden 23 personelin iş akdi feshedildi, personele ücretsiz izin ve çıkış olmak üzere 2 seçenek sunuldu. 20 kişi çıkışlarını istedi. İhbar tazminatları ödenerek çıkışları verilen bu isimlerin kıdem tazminatı daha sonra ödenecek.
GÖKHAN TAŞKIN DA VAR
Ücretsiz izin seçeneğini kabul eden isimler arasında ana haber ve gece hattı programının sunucusu Gökhan Taşkın da var. İş akdi sonlandırılan isimler arasında ise deneyimli haber spikeri İlker Akkurt ve editör-muhabir Hüseyin Aladağ bulunuyor.
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İsabet olmuş hatta geç bile kalınmış. Flaş TV olmasaydı sanki o insanlar ekmek yiyecek başka kapı bulamayacaktı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kurtulduk işte saçma bir kanal danCevap Yaz 10 7 Yayından KaldırARZU: İzleme zorunda değilsiniz insanlar ekmek götürüyordu şimdi de belki uzun zaman iş bulamayacak kiraları var bakmakta olan çocuklar var senin tuzun kuru galiba5 2 Yayından Kaldır