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Yatırım fonlarına ilgi, sektörü %40 büyüttü

Ak Portföy Genel Müdürü Ersarı, yatırım fonlarına olan ilgi nedeniyle portföy yönetim şirketlerinin 2019 yılında yüzde 40 büyüdüğünü söyledi.

12.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:08
Yatırım fonlarına ilgi, sektörü %40 büyüttü

Ak Portföy Genel Müdürü Ersarı, yatırım fonlarına olan ilgi nedeniyle portföy yönetim şirketlerinin 2019 yılında yüzde 40 büyüdüğünü söyledi. TL varlıklara ilginin artacağı bir döneme girildiğini ifade eden Ersarı, pay piyasaları için " Rallisi" için ortamın uygun olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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