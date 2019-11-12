Yatırım fonlarına ilgi, sektörü %40 büyüttü

12.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:08

Ak Portföy Genel Müdürü Ersarı, yatırım fonlarına olan ilgi nedeniyle portföy yönetim şirketlerinin 2019 yılında yüzde 40 büyüdüğünü söyledi. TL varlıklara ilginin artacağı bir döneme girildiğini ifade eden Ersarı, pay piyasaları için "Noel Baba Rallisi" için ortamın uygun olduğunu bildirdi.