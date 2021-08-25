Samsunsporlu oyuncu Yasin Öztekin, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor
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Samsunsporlu oyuncu Yasin Öztekin, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor

Samsunsporlu oyuncu Yasin Öztekin, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin, ligde bu yıl şampiyon olmak istediklerini belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin, ligde bu yıl şampiyon olmak istediklerini belirtti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin ilk haftasında Balıkesirspor'a karşı 3 gol atan takım kaptanı Yasin Öztekin'ın açıklamalarına yer verildi.

Takım olarak henüz yüzde 100 hazır olmadıklarına işaret eden Yasin, "Her hocanın bir planı ve oyun sistemi, iyi ve kötü yanları vardır. Bu, futbolcular için de geçerli. O yüzden bu sene yeni bir sistem, daha fazla önde baskılı oynayan, çok fazla geri pas istemeyen Mehmet Altıparmak ile çalışıyoruz. Bu ligde eğer şampiyon olmak istiyorsan, ileride oynayacaksın. Bu yüzden hocamızın düşüncesi iyi ve böyle olmamız lazım. Mehmet hoca ile yeni bir takım olduk. İnşallah onun istediklerini birer birer sahaya yansıtırız." ifadelerini kullandı.

Bu sene ilk defa kendisini kaptanlığa hazır gördüğünü aktaran golcü oyuncu, "Genç bir takımımız var. Sonuçta herkesin önünde bir kariyeri var. Onlara yardımcı olmak benim için gurur verici, o yüzden bu sene her şeyimle herkese yardımcı ve faydalı olmak istiyorum. İkinci kaptanımız Hasan Kılıç da öyle. İkimiz de elimizden geleni yapıyoruz. Hocamız da bize güveniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Samsunspor'un ligin hem taraftarı hem stadı hem de şehri ile en büyük takımı olduğunu vurgulayan Yasin, şunları kaydetti:

"Şampiyon olmak kolay değil, bunu herkesin bilmesi lazım. Bir maç kazanıp diğer maçta istediğini yapamazsan olmaz. O yüzden geçen sene 70 puan topladık ama şampiyon olamadık. Bu sene lig daha zor oldu ama önemi yok. Hocamız 3 kere arka arkaya şampiyon oldu. Öncelikle tebrik ediyorum onu. Bunu herkes başaramaz. Tecrübesi var ve bunu bize aktarmaya çalışıyor. Her gün idman yapıp istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor ama bütün arkadaşlarımız çalışıyor ve ilk maçımızı kazandık. Şimdi Kocaelispor maçımız var. Ona konsantre olup arzulu ve istekli olmamız lazım. Hedefimiz hocalarımızla, taraftarımızla o maçın anını yaşayıp hep birlikte inşallah istediğimiz sonucu almak. Şampiyon olmak istiyoruz ama çok erken, şu an konuşmamak herkes için iyidir. Tabii ki kalbimizde, aklımızda şampiyonluk var. İnşallah bu sene hedefimize ulaşmak istiyoruz. Süper Lig'de tekrar oynamak istiyorum ve bunu da Samsunspor ile yapmak istiyorum."

Samsunsporlu oyuncu Yasin Öztekin, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor
Samsunsporlu oyuncu Yasin Öztekin, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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Samsunsporlu oyuncu Yasin Öztekin, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor - Haberler Spor
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