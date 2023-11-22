Uzun Çarşı Açılışında Başkan Zeybek'e Teşekkür Plaketi Takdim Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleri ile açılışını yapılan Uzun Çarşı esnaflarından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Zeybek açılış töreninde yaptığı konuşmada Uzun Çarşı esnaflarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, hayata geçen restorasyon sürecini anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleri ile açılışını yapılan Uzun Çarşı esnaflarından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Zeybek açılış töreninde yaptığı konuşmada Uzun Çarşı esnaflarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, hayata geçen restorasyon sürecini anlattı. Zor bir süreç olduğunu ifade eden Başkan Zeybek esnafları mağdur etmemek adına çalışmaların gündüz değil gece yapıldığına dikkat çekti. Başkan Zeybek, ticari hayatın etkilenmemesi adına esnafların işletmelerinin cephe yenileme çalışmalarının titizlikle yapıldığını belirtti. Ekiplerin yoğun bir şekilde kısa sürede çalışmaları tamamladığını kaydeden Başkan Zeybek, "İstişare ve el birliği ile yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Esnaflarımızın ticaretine engel olmamak adına çarşıyı kapatmadan, gece saatlerinde çalışma yaptık. Onların da desteği ile imza eserimiz Uzun Çarşı ticaretin kalbi ve turizmin önemli bir simgesi haline geldi" dedi.

Başkan Zeybek'in kürsü konuşması ardından Uzun Çarşının tüm esnafları adına Sarraflar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Güzbey tarafından sahnede plaket takdimi yapıldı. Başkan Mehmet Zeybek'e teşekkür eden esnaflar, memnuniyetlerini plaket takdim ederek belirtti. - AFYONKARAHİSAR