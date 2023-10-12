Tesis kurmak isteyen arsa sahibi darp edilerek engellendi

Tesis sahibi olmak isterken dert sahibi oldu... Hendeklerle engellendi, darp edilerek mahkemelik oldu

Kocaeli'de aldığı arsa yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'de tesis kurmak isteyen arsa sahibine hendek engeli

İSTANBUL - İstanbul'dan Kocaeli'ne giderek solucan gübresi üretme tesisi kurmak için arsa alan Muharrem Mutlutürk çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Arsasına gidecek yol bulamayan Mutlutürk hendeklerle engelledi. Darp edilerek mahkemelik oldu.

Olay, geçtiğimiz aylarda Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Muharrem Mutlutürk, pandemi döneminde solucan gübresi üretimi yapmak için Kandıra'dan bir arsa satın aldı. Arsaya tesisi kurmak isteyen Mutlutürk, bölgede yaşayan arsa sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı. Komşu arsalardan geçişi iptal edildi. Arsaların çevresine iş makinalarıyla hendek kazıldı. Hukuki hakkını arayan Mutlutürk iddiaya göre geçtiğimiz günlerde komşu arsa sahipleri tarafından tehdit edilerek darp edildi. Darp raporu alan Mutlutürk komşu arsa sahiplerinden şikayetçi oldu.

"3 yıldır araziyi almış olmama rağmen arazinin üzerine hiçbir çalışma yapamadım"

Muharrem Mutlutürk, "Pandemi döneminde yaşanan kapanmayla birlikte bende bir yatırım yapmak istedim. Kocaeli Kandıra'da bir tarım arazisi almak için yola çıktım. Akabinde de arazimi satın aldım. Araziler içerisinde bulunan ve herkesin kullandığı yolu ben de kullanınca diğer arazi sahipleri tarafından engellenmeye başladım. Konu ile ilgili geçit davası açtığımı öğrenen diğer arazi sahipleri, önce telefonla tehditlerde bulundu, ardından beni darp ettiler. Yaklaşık 3 yıldır araziyi almış olmama rağmen arazinin üzerine hiçbir çalışma yapamadım. Arazimin üzerinde bir su vanası var. Komşu arazi sahipleri gelerek buradan su alıyorlar ancak ben onların arazisi üzerinden geçtiğim zaman bana izin vermiyorlar. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım" diye konuştu.