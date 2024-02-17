Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaş kamu kurumlarına yerleştirilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş pazartesi günü 2 bin 392 engelli personelin daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, LGS sınavında tam puan alan öğrencilerle yemekte buluştu ve burada yaptığı açıklamalarda engelli vatandaşlara yeni kadro açıldığını bildirdi.
2 BİN 391 KİŞİ YERLEŞTİRİLECEK
Bakan Göktaş, konuyla ilgili açıklamasında "19 Şubat pazartesi günü 2 bin 392 engelli daha kamu kurumlarına yerleştirilecek. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısı son 21 yılda 12 kat artmış olacak" dedi.