Oto elektrik ustası Himmet Karakoç kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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54 yaşındaki Himmet Karakoç, Adapazarı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 32 yıldır oto elektrik hizmeti veren Karakoç'un ani vefatı ailesi ve esnaf camiasında derin üzüntü yarattı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 32 yıllık oto elektrik ustası 54 yaşındaki Himmet Karakoç, işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adapazarı Güneşler Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde 32 yıldır kardeşi Murat Karakoç ile birlikte "Kardeşler Oto Elektrik" isimli dükkanda oto elektrik hizmeti veren Himmet Karakoç, dün sabah işine geldi. Müşterileriyle sohbet ettiği sırada aniden fenalaşarak sandalyeden yere düşen Karakoç'a çevredekiler hemen müdahale etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Karakoç kurtarılamadı.

Evli ve üç kız çocuğu babası olan Himmet Karakoç'un ani vefatı hem ailesinde hem de esnaf camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Himmet Karakoç'un cenazesi, 15 Haziran 2025 Pazar günü Kayrancık Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Ahmet ERDEM/ADAPAZARI(Sakarya), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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