Felç Geçiren Kamyon Şoförü Sokakta Yaşıyor: Yardım Bekliyorum

Güncelleme:
ANTALYA'da yıllarca kamyon şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Mustafa Yıldız (43), geçirdiği felç sonrası çalışamaz hale geldi. Ailevi sorunlar nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kalıp, sokakta yaşamaya başlayan Yıldız, yardım beklediğini söyledi.

Antalya'da uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaparak hayatını kazanan Mustafa Yıldız, geçirdiği felç sonrası zor günler geçiriyor. Yıldız, bir süre önce hastalığı nedeniyle konuşmakta ve yürümekte güçlük çekmeye başladı. Felç sonrası tamamen çalışamaz hale gelen Yıldız, bir süre evinde tedavi gördü. Fakat iddiaya göre; ailevi sorunlar nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kalan Yıldız, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1206 Sokak'ta kalmaya başladı. Hava soğuk olduğunda buradaki harabede kalan Yıldız, "Sokakta yaşıyorum, yardım bekliyorum. Kamyon şoförüydüm, felç geçirdim. Tedavi olmam gerekiyor ama olamıyorum. 4 çocuğum var, hiçbiri bana sahip çıkmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
