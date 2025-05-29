Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız
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Karadeniz'in ardından Bursa'nın ormanlarına dadanan kahverengi kokarca dallarda kiraz, erik ve dut bırakmadı. Böceğin ciddi zarar verdiğini söyleyen çiftçiler, "Sayıları çok fazla ve hızlı ürüyorlar yok etmek imkansız. Önce zirai don sonra böcekler vurdu. Meyvelerin suyunu emiyorlar çok değişikler ve gerçekten kabus gibiler" ifadeleriyle yardım talep etti.

Zirai donla sınanan çiftçinin derdi sona ermiyor. Karadeniz'i istila eden kahverengi kokarca rotayı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Boğazköy, Bayramdere ve Kurşunlu mahallelerine çevirdi ve adeta istila etti. Böcekler, kiraz, erik ve dut gibi ürünlere ciddi zarar verdi.

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Şenol Kuş, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediyeye başvurduklarını ancak somut bir önlem alınmadığını belirterek, şunları söyledi:

"HİÇBİR ŞEY FAYDA ETMİYOR"

"Geçen yıldan bu yana görülüyor. Sonbaharda sayıları çok arttı. ilkbaharda mücadele edileceğini söylediler ama başlamadı. Böceklerle baş başa kaldık. Kiraz, erik ve dutlara zarar verdi. Ağaçlarda kiraz ve erik neredeyse hiç kalmadı. Önce zirai don sonra böcekler vurdu. Kendi çabamızla ilçe tarım müdürlüğünden aldığımız ilaçlarla bazı köylülerimiz ilaçladı ama fayda etmedi. Köyün bir kısmı yaptı. Odunluk ve kömürlükleri ilaçladık ama sayıları çok fazla ve hızlı ürüyorlar yok etmek imkansız"

Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular! Yok etmek imkansız

"ÇOK DEĞİŞİKLER, KABUS GİBİLER"

Sayılarının git gide arttığına dikkati çeken Kuş, "Aşırı derecede üreme yaptıklarını söylediler. Biyolojik düşmanlarıyla yok edeceklerini söylediler ama sayıları çok fazla nasıl olacak bilmiyoruz. Sebzelere de zarar veriyorlar. Meyvelerin suyunu emiyorlar çok değişikler ve gerçekten kabus gibiler" dedi.

Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular! Yok etmek imkansız

MEYVE VE SEBZE AĞAÇLARININ KABUSU

Tarım ve Orman Bakanlığının bilgilendirmesine göre, kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olan tahripkar, istilacı ve polifag bir zararlı olarak biliniyor.

Türkiye'de varlığı ilk defa 2017 yılında tespit edilen kahverengi kokarcanın yayılışı bitkisel materyallerle, ulaşım araçlarıyla, erginlerin uçuşuyla ve zararlının bulunduğu ülkelerle yapılan ticari faaliyetlerle gerçekleşiyor.

Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular! Yok etmek imkansız

Kahverengi kokarca, insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmamakla beraber yaz mevsimi sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ettiği için fiziki rahatsızlık oluşturuyor.

Birçok meyve ve sebze türüne zarar veren bu böceğin en önemli konukçuları arasında, başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz, trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan yer alıyor. Bu ürünler ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip bitkiler arasında yer alıyor. Meyve ve sebzelerde emgi yaparak birçok ürün için verim ve kalite kaybı riski oluşturuyor.

Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular! Yok etmek imkansız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
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