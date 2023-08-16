Burdur'da 2 Metrelik Dev Balık Yakalandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 25 yıldır balıkçılık yapan Melikşah Yalpı, Yamadı Gölü'nde boyu 2 metreyi aşan 67 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Yalpı, hayatında ilk defa bu kadar büyük bir balık yakaladığını söyledi.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde 25 yıldır balıkçılık yapan Melikşah Yalpı (43), Yamadı Gölü'nde boyu 2 metreyi aşan 67 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Burdur'da 25 yıldır balıkçılık yapan Melikşah Yalpı, Gölhisar ilçesindeki Yamadı Gölü'ne ava çıktı. Balıkçının ağına boyu 2 metreyi aşan 67 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Hayatında ilk defa bu kadar büyük balık yakalayan Yalpı, balığın fotoğrafını çekti. Yakaladığı balıktan dolayı heyecan yaşayan Yalpı, 25 yıldır balıkçılık yapıyorum. Daha önce 35-40 kilo ağırlığında balık avlamıştım. İlk defa bu kadar büyük balık yakaladım dedi.