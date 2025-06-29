Balıkesirspor'un Eski Başkanı Metin Kaygılaroğlu Hayatını Kaybetti

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Balıkesirspor'un eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Kaygılaroğlu, kulübe önemli hizmetlerde bulunmuştu. Cenaze töreni 1 Temmuz'da yapılacak.

3'üncü Lig'deki Balıkesirspor'un eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kaygılaroğlu, Balıkesir'deki evinde yaşamını yitirdi. 1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu. Evli ve iki çocuk babası olan Metin Kaygılaroğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun da büyükbabasıydı. Metin Kaygılaroğlu'nun cenaze töreninin, yurtdışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenmesi bekleniyor. Balıkesirspor da Kaygılaroğlu'nun vefatı üzerine, "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu'na Allah'tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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