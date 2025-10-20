Haberler

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Arkadaşının evinde kaldıktan sonra kendisinden masraflar istenen genç kız, "Sinirden elim ayağım titriyor" notuyla paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı "Haklı, hayat pahalı" derken, bazıları videonun etkileşim amacıyla kurgulandığını öne sürdü.

Arkadaşının evinde bir gece konaklayan genç, sabahında kendisinden masrafların istenmesiyle şoke oldu. O anları "Sinirden elim ayağım titriyor" notuyla paylaşan genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.

Videonun altına "Haklı kız, hayat zor. Para kolay kazanılmıyor", "Telefonunu da şarj etmiştir. Onu saymamış", "Gerçekseöyle arkadaşlık olur mu?", "Ülkenin son durumu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir kesim de etkileşim kasmak için videonun kurgulandığını belirterek "etkileşim dilencileri", "Gerçek olduğunu hiç sanmıyorum", "Etkileşim için ise yazıklar olsun" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (6)

Remzi YILMAZ:

bunun haber değeri nedir editör

42
1
yanıtYanıtla
osman kara:

Yapacağanız haberin

30
0
yanıtYanıtla
Soyka Soykan:

bu haber neden var bu site de tiktok mu burası

9
1
yanıtYanıtla
Necmettin Erbakan:

Apo'ya özgürlük yürüyüsleri yapiliyor. Türk polisine düsmanlarimiz diye hitap edip, pkk bitmedi bitmeyecek diye mitingler yapiliyor ama haberler bunlari haber yapmazken, bu gibi haber degeri olmayan seyleri haber yapiyor. sasirdik mi.

0
1
yanıtYanıtla
Düsünür:

Editor bunu yayinlacagina iklim.kanunu.meclisten gectigi.gunden beri ne su ne orman kaldi desene

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
