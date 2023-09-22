Afyonkarahisar'da Ev Hanımlarının El Emeği Ürünleri Pazarı Yoğun İlgi Görüyor

Afyonkarahisar'da ev hanımlarının yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin açıldığı pazar yoğun ilgi görürken, vatandaşlar özellikle el örmesi ürünler ile yemeklere ilgi gösterdi.

Kent merkezinde Afyonkarahisar Belediyesinin desteği ile ev hanımı kadınların ürettiği, emek harcadığı ek gelir sağlamak ve zamanlarını doldurmak isteyerek yaptığı ürünler görücüye çıktı. Belediyenin destekleri ile açılan pazarda kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler ekonomik kazanca dönüştü. Yapılan el emeği ürünlerin satılması ve kadınların ailelerine destek sağlaması için 'Marifetli Hanımlar Pazarı' kuruldu. Kadınlar yaptıkları el emeği örgü, takı, yiyecek ve yetiştirdikleri çiçek gibi ürünleri bu pazarda beğeniye sunuldu. Pazarda ördüğü örgü ürünler satan Lütfiye Kumartaşlıoğlu, emekli olduktan sonra boş zamanlarımı kurslara giderek harcadığını belirterek "Belediyenin açtığı bu pazarla yaptığımız el emeği ürünleri pazarlama şansı bulduk. Sattığımız bu ürünler bize ekonomik olarak destek oldu ayrıyeten de yaparken harcadığımız masrafı çıkarttık" dedi.

Pazarın hafta sonu da açık olacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR