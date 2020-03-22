SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım - Spor
Gaziantep, Türkiye, Bükreş, Spor

Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım

Özel jet kiralayarak ülkesine giden Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Tatilde yaşadığım pnömoni nedeniyle çok fazla risk altında olduğumu düşünüyorum. Ayrıca ilk olarak koronavirüs oldum diye şaka yaptım ama son zamanlarda bunun bir şaka olduğundan emin değilim. Ne yapabilirdim?" sözleriyle kendini savundu.

22.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:46
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, kulübün getirdiği yasağa rağmen ülkeden ayrılarak büyük tepki çekmişti. Sumudica, Türkiye'den ayrılmaya karar verdiği süreci Rumen basınından Digi Sport'a anlattı. Rumen teknik adam, Türkiye'de daha fazla risk altında olduğunu belirterek 50.000 euro karşılığında özel bir jet kiralayarak Bükreş'e döndüğünü belirtti.

"KORONAVİRÜSÜM DİYE ŞAKA YAPTIM"

Risk altında olduğunu düşünen Sumudica, "Tatilde yaşadığım pnömoni nedeniyle çok fazla risk altında olduğumu düşünüyorum. Ayrıca ilk olarak koronavirüs oldum diye şaka yaptım ama son zamanlarda bunun bir şaka olduğundan emin değilim. Ne yapabilirdim? 600 odalı kaldığımız otelde sadece 5 kişiydik" ifadelerini kullandı.

"KIZGINLIKLARINI ANLIYORUM"

Takıma geri dönmeye hazır olduğunu belirten Rumen teknik adam, "Türkiye'de her şeyin kontrol altına alınması ve yeniden futbola odaklanabilmek adına Tanrı'ya dua ediyorum. Onlara geri dönmeye hazır olduğumu söyledim ki tüm eşyalarımı falan da almadım. Kızgınlıklarını anlıyorum ama bence de birbirimizi anlamamız gerekiyor. Şu an hiçbir şey kesin olmadığından antrenmanların ne zaman başlayacağı da belli değil" dedi. Açıklamalarının sonunda da Sumudica, geri dönüp takımının ligi ilk 10 içinde bitirmesini sağlamak adına savaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (1)
YAŞLI KURT: Keyfin nasıl isterse öyle yap kocum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı Spor
Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı
'Evde kal' çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı Spor
"Evde kal" çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı
G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti Spor
G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Spor
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca Spor
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti
Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Ruhsar Pekcan İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla İtalya Twitter Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 13:13:12. #1.14#
title