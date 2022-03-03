Yaş sebze ve meyve fuarı, 20 Ekim'de Antalya'da açılacak

ANTALYA (AA) - Türk ihracatçısını yabancı alıcılarla buluşturan Yaş Sebze ve Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik Fuarı Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı, 20-22 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek.

AntExpo Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Murat Özer, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaş sebze, meyve üretiminde ve ihracatında dünyada önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Küresel salgın döneminde üretim ve ihracatta sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Özer, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki seralarda üretilen ürünlerin dünyanın dört bir yanında sofralara ulaştırıldığını kaydetti.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü Antalya'nın karşıladığını aktaran Özer, bu doğrultuda iki yıldır salgın nedeniyle yapılamayan fuarı, bu yıl Antalya'da gerçekleştireceklerini bildirdi.

Fuarın kapılarının 20 Ekim'de ziyaretçilere açılacağını belirten Özer, "Fuar ile yaş sebze ve meyve sektörünü yabancı alıcılarla buluşturarak, pazar yelpazesini daha da geliştirmek istiyoruz. Bugüne kadar düzenlediğimiz organizasyonlarla, Türkiye'nin ihracatının artmasına ciddi katkı sağladık, bu yılki etkinlikle katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özer, ANFAŞ Antalya Expo Center'da gerçekleştirilecek fuarın, 3 gün açık kalacağını kaydetti.