Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", Yargıtay kararıyla Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer olarak kabul edildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Devrim" adının, kamuyu ilgilendiren tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş markalar kapsamında olduğuna ve bu ismin başka markada kullanılamayacağına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Malkoçlar Otomotiv Sanayi, ürettiği bir otomobile Devrim adını vererek 2007'de bu ismi marka olarak tescil ettirmiş, TÜLOMSAŞ ise bu ismi ilk kez kendilerinin kullandığını, Malkoçlar Otomotiv'in bu ismi kullanamayacağını öne sürerek, tescilin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkine karar verilmesi istemiyle dava açmıştı.

DEVRİM'İN HİKAYESİ

O zamanki adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ'ta 1961'de Devrim isimli otomobil üretildi. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tanıtılan ilk milli ve yerli otomobil Devrim, üretildiği yıl trenle Ankara'ya götürüldü.

Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.

Dönemin zor koşullarına rağmen 4,5 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 200 Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle "siyah", "beyaz", "mavi boncuk" ve "gecekondu" isimleri verilerek 4 adet imal edilen otomobillerden günümüze kadar gelen Devrim, TÜLOMSAŞ'ta sergileniyor.