Yanlış mail adresi futbolcunun kaderini değiştirdi! Filip Kostic'in Lazio'ya transferini unutulan "K" harfi yatırdı

Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic'i kadrosuna katmak isteyen Lazio, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Alman ekibine e-mail yoluyla teklifini iletti ancak bekledikleri cevap bir türlü gelmeyince Hellas Verona'dan Mattia Zaccagni'yi kadrosuna kattı. İtalyan ekibinin Kostic teklifine neden cevap alamadığı ise sonradan ortaya çıktı. Lazio'nun e-mail adresi bölümüne "eintrachtfrankfurt" yerine "eintrachtfranfurt" yazdığı ve k harfini unuttuğu öğrenildi.

Lazio'nun yanlış e-mail sebebiyle,Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic'i kadrosuna katamadığı ortaya çıktı. Hatanın anlaşılmasının ardından açıklamalarda bulunan Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, "Filip Kostic'i transfer etmeyi çok isterdik" dedi.

HELLAS VERONA'DAN MATTIA ZACCAGNI'Yİ TRANSFER ETTİLER

Sporx'in Alman spor sitesi Spox'tan aktardığı habere göre; Lazio'nun e-mail adresi bölümüne 'eintrachtfrankfurt' yerine 'eintrachtfranfurt' yazdığı ve k harfini unuttuğu ortaya çıktı. Yanlış e-mail adresine teklif gönderen Lazio, cevap gelmemesi üzerine rotasını Hellas Verona'dan Mattia Zaccagni'ye çevirip bu transferi noktaladı.

IGLI TARE HATAYI DOĞRULADI

Spox'a konuşan Lazio Sportif Direktörü Igli Tare hatayı doğrulayarak, "Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Artık konuşmanın manası yok. Filip Kostic'i transfer etmeyi çok isterdik. Ancak her şey tarih oldu. Kostic ve kulübüne iyi dileklerimi sunuyorum. Ocak döneminde de Kostic için teklif yapmayacağız. Biz yaptığımız transferle mutluyuz." diyerek sözlerini noktaladı.