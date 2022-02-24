Yağmur hasadıyla yılda 300 ton su tasarrufu

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan ilçesi Bahçeyaka Mahallesinde bulunan 50 dönümlük arazi üzerinde oluşturduğu Akıllı Tarım çiftliği'nde 2020 yılında yapılan Yağmur Suyu Hasadı sistemi Muğlalı çiftçilere örnek oluyor.

Bitkiler yağmur suyuyla sulanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan-Bahçeyaka'da bulunan arazisi üzerinde yeni uygulamaların denendiği Akıllı Tarım Çiftliğinde yapılan Yağmur Suyu Hasadı sistemi hem su tasarrufu sağlıyor hem de kurak zamanlarda su sıkıntısını gideriyor. Akıllı Tarım Çiftliğine kurulan Yağmur Suyu Hasadı sistemi ile toplanan yağmur suları 107 m3 hacminde bir depoda toplanıyor. Depoda toplana su, damla sulama sistemi ile yetiştirilen bitkilerin sulanmasında kullanılıyor.

Yılda 300 ton su tasarrufu sağlanıyor

Yağmur hasadı sayesinde 107 m3 hacme sahip olan depo yılda 3 defa doluyor. Bu sistem sayesinde yaklaşık 300 tonluk su tasarrufu sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, " Yağmur Suyu Hasadı siteminin il genelinde yaygınlaştırıldığı düşünülürse Muğla iline 1 veya 2 adet barajın su tutmasına eşdeğer tasarruf sağlanabilecek. Yağmursuyu hasadı özellikle su sıkıntısı olan bölgelerde içme suyu üzerindeki baskıyı azaltacak. Yağmur suları bağ, bahçe ve yeşil alanlar için kullanılabilecek" denildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi