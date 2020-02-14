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Yağcı, gençlere iş yaşamı hakkında tavsiyelerde bulundu

Hitachi Automotive Systems Bursa Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Yağcı, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Kariyer Günleri 2020 etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu.

14.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:12
Yağcı, gençlere iş yaşamı hakkında tavsiyelerde bulundu

Hitachi Automotive Systems Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Yağcı, Anadolu Lisesi Kariyer Günleri 2020 etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu. Yağcı, iş yaşamı hakkında gençlere tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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