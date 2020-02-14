Yağcı, gençlere iş yaşamı hakkında tavsiyelerde bulundu
Hitachi Automotive Systems Bursa Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Yağcı, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Kariyer Günleri 2020 etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu.
14.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:12
Hitachi Automotive Systems Bursa Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Yağcı, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Kariyer Günleri 2020 etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu. Yağcı, iş yaşamı hakkında gençlere tavsiyelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com