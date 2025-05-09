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Yabancı VAR kaldırıldı mı? VAR hakemleri yerli mi oldu?

Yabancı VAR kaldırıldı mı? VAR hakemleri yerli mi oldu?
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), yabancı VAR uygulamasındaki düzenlemeleri duyurdu. Peki, Yabancı VAR kaldırıldı mı?

MHK, 35. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerine ek olarak TFF Üst Klasman Türk hakemlerinin de VAR olarak görev alabileceğini duyurdu. Yabancı VAR kaldırıldı mı? VAR hakemleri yerli mi oldu?

YABANCI VAR KALDIRILDI MI?

Buna göre MHK, ligde bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleriyle birlikte üst klasman hakemlerinin ve VAR kadrosunun da VAR hakemi olarak görev alacağını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:

?"Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir. Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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