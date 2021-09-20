Yabancı kuralı değişebilir! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den sinyal - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yabancı kuralı değişebilir! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den sinyal

Haberler.com - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gelecek sezon yabancı sayısının 7+4 olacağını bildirdi. Daha önce kesin şekilde yabancı sayısının düşeceğini ifade öden Özdemir, bu kez daha ılıman konuştu. Özdemir, "Aldığımız kararların futbolumuza etkisinin ne olacağını konuşuyoruz. Hocamız ve Hamit Altıntop'un görüşünü kesinlikle alacağız. Sergen hoca da alıştığını söyledi. Nasıl devam edeceğini sordu bize. Gelecek sene de 7+4 olarak devam edecek" dedi.

Türkiye Futbol Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un imza töreninde yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, kuralın değişebileceğinin sinyalini verdi.

"TABİİ Kİ HAMİT ALTINTOP'UN GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIZ"

"Yabancı kararının milli takıma etkisinin nasıl olacağını göreceğiz." diyen Özdemir, "Tabii ki hocamızın da Hamit Altıntop'un görüşünü alacağız. Gelecek sezon da yabancı kuralının devam edeceğini söyleyebilirim" dedi.

"ETKİLERİNİN NE OLACAĞINI KONUŞUYORUZ"

Daha önce yabancı sayısıyla ilgili kesin olarak karar alındığını ifade eden Tff Başkanı Nihat Özdemir, bu kez daha ılıman konuştu. Özdemir, "Bu aldığımız kararların Türk futboluna etkisinin ne olacağını konuşuyoruz. Sergen hoca da 'Alıştım bu sisteme. Sadece gelecek yıl da deklare edilen şekilde devam edecek mi onu bilmek istiyorum' dedi. Gelecek sene de 7+4 olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralı değişebilir! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den sinyal
Haberler.com - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım

 TFF Başkanı ve G.Saray Başkanı, otelde buluştu mu? Cevap geldi

TFF Başkanı ve G.Saray Başkanı, otelde buluştu mu? Cevap geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Muhammed Ali Fatih Erbakan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Şans Oyunları Güzel Sözler Gazeteler Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yabancı kuralı değişebilir! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den sinyal - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:51:20. #1.11#