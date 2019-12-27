“Xhaka, Arsenal’in geleceği için önemli”

27.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:13

Arsenal’in Kosova asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, 2016 yazından beri Topçular’ın formasını giyiyor. 45 milyon euro bonservis bedeliyle M’Gladbach’tan transfer edilen futbolcu, neredeyse oynadığı ilk maçtan bu yana eleştirilerden fazlasıyla nasibini alıyor. Gerek Türkiye’deki gerek Ada’daki Arsenal taraftarlarının, kötü bir maçın ardından dikkatlerini yönelttikleri ilk isimlerden biri oluyor.

Özellikle bu sezon takımın kötü gidişatı ve Xhaka’nın formsuzluğu, taraftar ile oyuncunun arasını bir hayli açmıştı. Xhaka, bir maçta oyundan alınırken taraftarlarca ıslıklanmış ve o da bu ıslıklardan memnuniyetsizliğini yaptığı hareketlerle ifade etmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde takımın başına geçen Mikel Arteta, Arsenal’ın başında çıktığı ilk 90 dakikada Xhaka’yı ilk 11’de sahaya sürdü ve onu 90 dakika sahada tuttu. Arteta, maçın ardından gelen sorular üzerine Xhaka’yla ilgili görüşlerini medyaya açıkladı:

“Arsenal’den Manchester City’ye antrenörlük için gittiğimde o pozisyonda baktığımız ilk oyunculardan biri Xhaka’ydı. Arsenal’la imzaladığı zaman mutlu oldum çünkü onun mükemmel bir oyuncu olduğunu düşündüm.

Burada gerçekten iyi işler yaptı. Ancak günler geçtikçe zor bir durumda kaldı ve sonunda bir reaksiyon verdi.

Xhaka ve taraftarların arasındaki ilişkilerin ne denli düzeldiğini gördüğümde ve taraftarların onun hakkında olumlu şeyler söylediğini duyduğumda şaşırdım. Senaryoyu olumsuzdan olumluya çevirmek zordur ancak biz doğru yöndeyiz.”

Almanya medyası geçtiğimiz günlerde Arteta’nın adını Hertha Berlin ile anmıştı ancak Arteta onun takımda kalmasından yana.

“Xhaka’ya onu ne kadar sevdiğim ve ondan neler beklediğimi söyeldim. Onun takım için ne denli önemli olduğunu belirttim. Ona yardımcı olmak için buradayım.”

Dün 1-1 sona eren Bournemouth maçında 90 dakika sahada kalan Arteta’nın pazar günü oynanacak Chelsea maçında da sahada olması bekleniyor.