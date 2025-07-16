Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabakaile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Wolfsberger hangi ülkenin takımı?

WOLFSBERGER HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Wolfsberger AC , yaygın olarak Wolfsberg veya kısaca WAC olarak anılır , şu anda Avusturya Bundesliga'da oynayan Wolfsberg, Karintiya merkezli bir Avusturya futbol kulübüdür. Wolfsberger AC, 2007-08 ve 2011-12 sezonları arasında SK St. Andrä ile iş birliği yapmış ve o dönemde WAC/St. Andrä adıyla mücadele etmiştir . Sponsorluk anlaşmaları nedeniyle takım şu anda RZ Pellets WAC olarak adlandırılmaktadır.Wolfsberger AC, kariyerinin büyük bölümünü alt liglerde geçirdikten sonra, 2011-12 sezonunu 2011-12 Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin (şimdiki adıyla "İkinci Lig" veya "2. Liga") şampiyonu olarak tamamladı ve kulüp tarihinde ilk kez Avusturya Bundesliga'ya yükselmeyi başardı. 2012-13 Avusturya Bundesliga'nın sonunda ligi beşinci sırada tamamladı.

Wolfsberg, 2018-19 Avusturya Bundesliga'sını üçüncü sırada tamamlayarak 2019-20 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına yükseldi . 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nu dördüncü sırada tamamladı.

Wolfsberg , 2024-25 sezonunda TSV Hartberg'e karşı 1-0'lık galibiyetle tarihindeki ilk Avusturya Kupası şampiyonluğunu kazandı.