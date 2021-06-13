Whatsapp'tan yeni karar! Artık bir mesaj yalnızca 5 kere iletilebilecek

Whatsapp'tan "Bu mesajı 10 kişiye ilet, yoksa kötü bir şey olur" gibi gönderilen sahte mesajlara karşı yeni bir düzenleme geldi. Artık kullanıcılar bir mesajı en fazla 5 kere iletebilecek.

Tüm dünyada kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesaj iletme özelliğini sınırlandırdı.Shte haberlere karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak böyle bir karar verdiğini belirten WhatsApp yönetimi, "Bu mesajı 10 kişiye ilet, yoksa kötü bir şey olur" gibisinden sahte mesajların yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

ÖNCEDEN 20 KERE İLETİLEBİLİYORDU

WhatsApp önceden 20 kere iletilebilen bir mesajın artık en fazla 5 defa iletilebileceğini belirtti. Bu seviyeye ulaşılırsa, mesaj çift okla gösterilecek ve mesajı alan kişiler mesajı yalnızca bir kez iletebilecek.

BİR BÜYÜTEÇ SİMGESİ BELİRECEK

Bunun yanı sıra sık gönderilen mesajlar için, WhatsApp başka bir işlev daha tanıttı. Bu tip bir mesajın yanında, internete söz konusu bilginin doğruluğunu kontrol edebileceğiniz bir büyüteç simgesi beliriyor.