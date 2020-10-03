WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi
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WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi

03.10.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:56

WhatsApp'ta uzun süredir bulunan sessize alma özelliğine bir yenilik geldi. Normalde 1 yıla kadar olan sessize alma özelliğine "sonsuza kadar" seçeneği eklendi.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sohbetler için bulunan sessize alma özelliğine, çoğu kullanıcının beklediği yeni bir seçenek ekledi.

SONSUZA KADAR SESSİZE ALMA

Webtekno'nun haberine göre; daha önce sekiz saat, bir hafta ve bir yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte bir yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "sonsuza kadar" seçeneği getirildi.

2.20.201.9 SÜRÜMÜYLE GELDİ

WhatsApp'a gelen yeni "sonsuza kadar sessize al" seçeneği, uygulamanın 2.20.201.9 sürümüyle birlikte geldi. Bu da bu özelliği almak için en son sürüme ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Uygulama son sürümde olsa dahi bu yeni özelliğin herkese ulaşmasının birkaç gün süreceği düşünülüyor.

WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi
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