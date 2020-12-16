West Bromwich, Slaven Bilic'in görevine son verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

West Bromwich Albion'dan yapılan resmi açıklamada, "Slaven ve antrenör kadrosuna geçen sezon Premier Lig'e yükselme yolunda gösterdikleri çaba için teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.

Hırvat teknik adam, 2019'da geldiği WBA ile 19-20 sezonu sonunda 2. olarak Leeds United'ın ardından direkt Premier Lig biletini almıştı.

4 ANTRENÖRDEN BİRİ GÖREVE BAŞLAYACAK

West Brom'un Eddie Howe, Sam Allardyce, Nigel Pearson ve Mark Hughes ile görüşme halinde olduğu ve bu isimlerden birini kısa süre içerisinde takımın başına getireceği belirtildi.

Daha önce Beşiktaş'ta da görev alan Bilic, West Brom'u Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı. WBA, bu sezon ise aldığı tek galibiyet ve 7 puanla 19. sırada yer alıyordu.