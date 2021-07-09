Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Aaron Boupendza'ya, Watford talip oldu. Hatayspor'un İngiliz ekibinden beklentisinin ise 8 milyon euroluk bir teklif olduğu öğrenildi.