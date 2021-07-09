Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
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Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Aaron Boupendza'ya, Watford talip oldu. Hatayspor'un İngiliz ekibinden beklentisinin ise 8 milyon euroluk bir teklif olduğu öğrenildi.

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Süper Lig'in son gol kralı Aaoron Boupendza'ya sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig ekibi Watford, Gabonlu futbolcuyu transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

HATAYSPOR'UN BEKLENTİSİ 8 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre; Hatayspor'un 24 yaşındaki golcüsü Aaron Boupendza'yla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford ilgileniyor. Hatayspor'un bu transferden bonservis beklentisi en az 8 milyon euro.

KRASNODAR'A GİTMEDİ

Geçen sezon başında bedelsiz olarak kattığı Boupendza için devre arası Rus ekibi Krasnodar 8 milyon 250 bin Euro'luk teklif yapmış, Hatayspor kabul etmesine rağmen golcü futbolcu gitmeye sıcak bakmamıştı.

Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
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