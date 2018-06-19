Fenerbahçeli Wanamaker'a NBA'den 5 Teklif

Amerikan Basketbol Liginde mücadele eden 5 takım, Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Brad Wanamaker'ı gözüne kestirdi.

Fenerbahçe Doğuş forması giyen Brad Wanamaker ile 5 NBA takımının ilgilendiği öne sürüldü.

David Pick tarafından dile getirilen iddiada, Wanamaker'ın bu takımlarla görüşeceği belirtildi.

İşte Wanamaker ile ilgilendiği ifade edilen 5 NBA takımı...

Kaynak: Skorer

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