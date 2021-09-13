Walmart, Litecoin ile ödeme alacağını açıkladı, kripto para biriminin değeri fırladı

Dünyanın en büyük perakendecilik şirketlerinden biri olan ABD'li Wallmart, küresel ölçekte müşterilerine kripto paralarla ödeme imkanı sunma niyetinde olduğunu kaydetti. Wallmart, müşterilerine Litecoin ile ödeme imkanı sunacaklarını açıkladı.

1 EKİM'DE BAŞLIYOR

Wal-Mart CEO'su Doug McMillon, 1 Ekim'den itibaren online mağazalarda Litecoin ile ödeme imkanı sunulacağını belirtti. Haber in açıklanmasıyla birlikte Litecoin yüzde 26'dan fazla değer kazanarak 230 dolara yükseldi.

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