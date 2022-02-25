Wall Street Games, eğlenceli oyunlar oynarken kazanın!

Platform, önde gelen ve çok başarılı çok uluslu oyun şirketleri için çalışan deneyimli Blockchain ve oyun geliştiricileri tarafından inşa edildi ve benzersiz vizyonlarını yepyeni zirvelere taşıyorlar. Heyecan verici ve bağımlılık yapan oyunlar, NFT'ler ve çok daha fazlası yakında projede ortaya çıkacak.

Çok yakında İOS'ta mobil uygulaması Test Flight olarak yayımlanacak ve ardından resmi sürüm gelecek.

Android uygulaması yayınlandı

İos sürümününyayınlanmasının ardından yeni oyun yayınlanacak.

Dex İş Ortaklığı Çok yakında!

Merkezi olmayan değişim ortağı üzerindeki çalışmalar yavaş yavaş sona eriyor!

Sadık WSG sahipleri için bir airdrop olacak!

Dex oyunda kazanılan ödülü sağlayacak coin görevini üstlenecek ve Wsg için daha sürdürülebilir bir ekosistem ortaya çıkacak.

Wall street games'e hızlıca bir göz atalım;

-Resmi olarak Mayıs 2021 tarihinde piyasaya sürüldü.

-Wsg Token İki kez denetlendi (QuillAudits ve Certik) ve tüm denetimleri başarı ile geçti.

- PvP modelinden P2E modeline geçiş tamamlandı.

-Resmi android uygulaması harika bir beta sürecindensonra yayınlandı.

- Resmi olarak NFT stake havuzları, NFT likidite havuzları, tekli stake etme ve likidite havuzlarını başlatıldı.

- Takım cüzdanı kilitlendi (hak kazanma süresi 5 yıl)

- Pazarlama cüzdanı kilitlendi (hak kazanma süresi 2 yıl)

- $WSG tokeni Binance Smart Chain, Polygon ve Metis Andromeda ağında mevcut.

-Çok yakında otomatik yakım sistemi devreye girecek ve tüm fee ücretleri otomatik olarak yakılacak tır.

-Yeni dex belirteci ile yapılan her işlemin %-0,2'si WSG'yi geri almak için kullanılacaktır.

- Yakında başka bir ortaklık ve daha birçok önemli duyuruyu güvence altına aldı.

-Yüksek apr li birçok stakehavuzları ile pasif kazancın tadını çıkartabilirsiniz.

-Yayımlanan albüm nftleri ni toplayıp koleksiyon yaparak 30.000$' a varan ödülleri kazanabilirsiniz.

-Resmi olarak 1.4 milyon holders'e sahip ve harika bir topluluğa sahibiz.

WSG tokeni nasıl ve nereden alınır?

WSG Token6 aydan kısa sürede 18 borsada listelenmiştir.

Başlıca ; Gate.io , PancakeSwap , Mexc , BitMartgibi kripto borsalarından alınabilir.

Şuanda 12 tane ortaklığımız bulunmaktadır.

Bunlar; BakerySwap , Travala.com , Apeswap , CoinGencko , Quickswap , AnySwap , Wault , Ten , Vulkania , Macaronswap, Btok , Latoken ve daha fazlası…

Website ; https://wallstreetgames.net/

Android uygulaması; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wsg.games

İos; Çok yakında

Whitepaper ; https://wsg.gg/files/whitepaper.pdf

Twitter; https://twitter.com/WSGToken

Medium ; https://medium.com/@WSGToken

Telegram ; https://t.me/WSGTokenTurkey