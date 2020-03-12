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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Ekonomi, Güncel

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte paniğe kapılan vatandaşlar alışverişe koştu. Vatandaşın paniğini fırsata çeviren vurguncular ise ürünlere fahiş fiyatlarda zamlar yaptı. Dezenfektanlar yüzde 4 bin zamlandı.

12.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:31
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'ye gelmesiyle birlikte vatandaşlar panik yaşadı. Çok sayıda insan marketlerden ve internetten alışverişe koştu. Vatandaşların paniği üzerine harekete geçen vurguncular ise krizi fırsata çevirdi ve çok sayıda ürüne fahiş fiyatlarda zamlar yapıldı. 25 Şubat günü 42 liraya alınan 1 litrelik dezenfektanın bugünlerde 50 mililitre olarak 90 liraya satılması dikkatlerden kaçmadı. El dezenfektanı iki hafta içerisinde yüzde 4 bin zamlanmış oldu.

Bir avukat, dünya genelinde 4 bine yakın insanın ölümüne neden olan Kovid-19'un yarattığı endişenin etkisiyle, ofise el dezenfektanı almak istedi. Avukat, 25 Şubat akşamı bir e-ticaret sitesine girdi ve aradığı ürünü buldu. Bir litrelik ürünün fiyatı 42 TL idi ve siparişini verdi.

BELİRTİLEN SÜREDE ÜRÜN GELMEDİ

Ancak belirtilen sürede ürün eline ulaşmadı ve tüketici, e-ticaret sitesi ile temasa geçti. Site çalışanları kendisine dönüş yapılacağı bilgini verdi ancak herhangi bir dönüş olmadı.

İKİ HAFTADA YÜZDE 4.185 ARTTI

Hürriyet'in haberine göre; dün sabah siteye girenler ise 1 litrelik ürünün tükendiğini, 50 mililitrelik ürünün ise 90 liraya satıldığını gördü. Bir başka ifade ile 25 Şubat'tan 11 Mart'a kadar aradan geçen iki haftalık sürede el dezenfektanı yüzde 4 bin 185 zamlanmış oldu.

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı

Haberin Videosu:

Ölümcül virüsün Türkiye'de görülmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı arttı

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