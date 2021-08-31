Volkswagen'den tarihi karar! Passat ve Tiguan artık sadece otomatik vites üretilecek
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Volkswagen'den tarihi karar! Passat ve Tiguan artık sadece otomatik vites üretilecek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Kullanıcı ve çevre odaklı otomobillere yönelen Alman otomobil üreticisi Volkswagen, radikal bir karar aldı. VW, Passat ve Tiguan modellerinde artık sadece otomatik şanzımanın yer alacağını açıkladı. Otomotiv devinin 2030'da manuel araç satışının tamamen bitmesi bekleniyor.

Auto Motor und Sport tarafından yayımlanan habere göre, Alman otomobil üreticisi yeni Tiguan'de manuel vites seçeneği tamamen bitecek. Otomotiv devinin bu kararı almasının nedeninin üretim maliyetlerinden tasarruf sağlanması olduğu belirtiliyor.

2023'TEN İTİBAREN PİYASAYA SÜRÜLECEK

Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023'ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3. nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.

2030'DA MANUELE TAMAMEN VEDA ETMESİ BEKLENİYOR

Diğer Volkswagen modelleri ise manuel şanzımana model değişikliğinin bir parçası olarak kademeli olarak veda edecek. 2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa'nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli olmayacağı tahmin ediliyor.

Volkswagen'den tarihi karar! Passat ve Tiguan artık sadece otomatik vites üretilecek
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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