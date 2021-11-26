Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Eşimi güzel çekin

Uzun zamandır gece hayatında görülmeyen Demirel çifti, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alan şarkıcı Çağla Horlar'ı dinlemeye geldi. Çıkışta görüntülenen çift, gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Gazetecilerin görüntü aldığı sırada Volkan Demirel, "Çocuklar acele etmeyin, eşimi güzel çekin" dedikten sonra yan yana gelerek gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?