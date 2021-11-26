Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Eşimi güzel çekin - Haberler Spor
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Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Eşimi güzel çekin

Snob Magazin - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve yorumcu Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel ile önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alan şarkıcı Çağla Horlar'ı dinlemeye geldi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Volkan Demirel, "Çocuklar acele etmeyin, eşimi güzel çekin" dedi.

Uzun zamandır gece hayatında görülmeyen Demirel çifti, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alan şarkıcı Çağla Horlar'ı dinlemeye geldi. Çıkışta görüntülenen çift, gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

"ÇOCUKLAR ACELE ETMEYİN"

Gazetecilerin görüntü aldığı sırada Volkan Demirel, "Çocuklar acele etmeyin, eşimi güzel çekin" dedikten sonra yan yana gelerek gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Snob Magazin - Spor Haberleri

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