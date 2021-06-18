Volkan Demirel'in eşi Zeynep'le yoga yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in eşiyle yoga yaptı. O anı sosyal medya hesabından, "Demirellerin acroyoga denemeleri" notuyla paylaşan Zeynep Demirel'e binlerce beğeni ve yorum geldi.