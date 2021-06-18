Volkan Demirel'in eşi Zeynep'le yoga yaptığı paylaşıma beğeni yağdı
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep'le yoga yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'le yoga yaptığı paylaşıma beğeni yağdı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in eşiyle yoga yaptı. O anı sosyal medya hesabından, "Demirellerin acroyoga denemeleri" notuyla paylaşan Zeynep Demirel'e binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel çifti yaptığı acroyoga ile sosyal medyayı salladı.

"ACROYOGA DENEMELERİ"

Zeynep Sever Demirel'in, "Demirellerin acroyoga denemeleri" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa süre içinde binlerce beğeni geldi. 2010 yılında dünyaevine giren ikilinin eğlenceli anlarına takipçileri "Harikasınız" yorumunu yaptı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'le yoga yaptığı paylaşıma beğeni yağdı
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