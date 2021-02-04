Volkan Demirel'den derbi öncesi Galatasaray'a olay sözler: Dışarıdan 11 adam toplasak yine biz kazanırız
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Volkan Demirel'den derbi öncesi Galatasaray'a olay sözler: Dışarıdan 11 adam toplasak yine biz kazanırız

04.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:27

Galatasaray maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin eski kalcisi Volkan Demirel, "Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız" ifadelerini kullandı.

Yıllarca Fenerbahçe formasını giyen ve şimdilerde sarı lacivertlilerin teknik heyetinde yer alan eski kaleci Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulüp televizyonuna konuşan Demirel derbiyle ilgili, "Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak. Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak" ifadelerini kullandı.

17 YIL BOYUNCA F.BAHÇE'DE OYNADI

2019 yılında futbol kariyerini noktalayan Volkan Demirel, 2002 yılından itibaren aralıksız 17 yıl boyunca sarı lacivertlilerin kalesini korudu.

Volkan Demirel'den derbi öncesi Galatasaray'a olay sözler: Dışarıdan 11 adam toplasak yine biz kazanırız
Haber Yorumları (21)
M.SEZEN: İLK GOLÜ GALATASARAY ATARSA SAHAYA GİRER ZİNCİRLE BAĞLANMALI
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HAYDAR: Galatasaray kompleksi yedi bitirdi bunu :))
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NDR: BUNLAR FUTBOLUN KANSERLERİ. . . KEMOTERAPİ YETMEZ. . . KESİP ATACAKSIN. . . ŞİMDİDEN ORTAMI GERMEYE ÇALIŞIYOR Kİ OLASI YENİLGİDE BAZI BAHANELERE SIĞINABİLSİNLER. . SPORU DA SPOR OLMAKTAN ÇIKARDILAR. . . .
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