Volkan Demirel'den derbi öncesi Galatasaray'a olay sözler: Dışarıdan 11 adam toplasak yine biz kazanırız

900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz

Yıllarca Fenerbahçe formasını giyen ve şimdilerde sarı lacivertlilerin teknik heyetinde yer alan eski kaleci Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulüp televizyonuna konuşan Demirel derbiyle ilgili, "Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak. Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak" ifadelerini kullandı.

17 YIL BOYUNCA F.BAHÇE'DE OYNADI

2019 yılında futbol kariyerini noktalayan Volkan Demirel, 2002 yılından itibaren aralıksız 17 yıl boyunca sarı lacivertlilerin kalesini korudu.