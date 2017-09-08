Voleybol: Mobilya Kupası
Salon: İnegölHakemler: Yasin Akdemir, Tüncay Sevimİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Samuele, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Murat Yenipazar, Görkem Sertel, Emre Şenol)Maliye Piyango: Cijorgi, Halil Yücel, Kemal Kayhan,...
Salon: İnegöl
Hakemler: Yasin Akdemir, Tüncay Sevim
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Samuele, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Murat Yenipazar, Görkem Sertel, Emre Şenol)
Maliye Piyango: Cijorgi, Halil Yücel, Kemal Kayhan, Oliver, Siltala, Sercan Bıdık (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Murat Karakaya)
Setler: 25-20, 25-14, 21-25, 26-28, 12-15
Süre: 117 dakika (24, 20, 29, 28,16)
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın ikinci gün ilk maçında Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.