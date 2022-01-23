Galatasaray HDI Sigorta: 2-3 - Haberler Spor
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Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Demirören Haber Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor

SALON: AksarayHAKEMLER: İbrahim Ünal, Bektaş KalenderKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)GALATASARAY HDI SİGORTA : İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec,...

SALON: Aksaray

HAKEMLER: İbrahim Ünal, Bektaş Kalender

KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)

GALATASARAY HDI SİGORTA : İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç)

SETLER: 19-25, 25-19, 17-25, 25-17, 5-15

SÜRE: 119 dakika (27, 29, 25, 24, 14)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu


- Aksaray
Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Demirören Haber Ajansı / Zekeriya Karadavut - Spor Haberleri

Yasemin Yıldırım, İbrahim Ünal, Galatasaray, Sigorta, Spor, Haber

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