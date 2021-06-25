Voleybol maçında bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı sporcuları şaşkına çevirdi
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Voleybol maçında bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı sporcuları şaşkına çevirdi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD ile karşılaşırken mücadelede Müslüm Gürses esintileri vardı. Milliler, ABD'ye 3-0 mağlup olurken maç esnasında ilginç bir olay yaşandı. Milliler servis atacakken bir anda Gürses'in 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısı çaldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD ile oynadığı maça Müslüm Gürses'in 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısı damga vurdu. Milliler servis kullanacakken salonda bir anda bu şarkı yüksek sesle yankılanmaya başladı.

Voleybol maçında bir anda Müslüm Gürses şarkısı çalınca sporcular şaşkına döndü

Sonrasında sporcularımız büyük bir şaşkınlık yaşadı. Maçın sonu ise pek keyifli sonlanmadı. Milliler, ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

Voleybol maçında bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı sporcuları şaşkına çevirdi
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