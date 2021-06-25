Voleybol maçında bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı sporcuları şaşkına çevirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD ile karşılaşırken mücadelede Müslüm Gürses esintileri vardı. Milliler, ABD'ye 3-0 mağlup olurken maç esnasında ilginç bir olay yaşandı. Milliler servis atacakken bir anda Gürses'in 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısı çaldı