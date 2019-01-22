Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki
İzmir Genç Kızlar Süper Lig Final Grubunda oynanan Karşıyaka-Rota Koleji maçında hakemin kararına sinirlenen bir anne, Rota Koleji antrenörüne terlik fırlattı.
İzmir'de düzenlenen Genç Kızlar Süper Liginde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Karşıyaka-Rota Koleji maçında hakemin verdiği karara sinirlenen anne, Rota Koleji antrenörüne terlik fırlattı. Anneyi, tribündeki diğer taraftarlar sakinleştirirken, olay kameralara anbean yansıdı.
TERLİK YİYEN ANTRENÖR KONUŞTU
Terlik yiyen Rota Koleji Antrenörü Alper Kemal Kaygusuz, "Benim hakeme karşı bir kararım vardı. O da ona tepki göstererek, sahaya terlik atarak tepkisini gösterdi." dedi.
YORUMLAR (12)
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Oynadığı iddia kuponunda kalan son maçta verilen karara kızarak yatan kupona üzülüp sinirini antrenörden çıkardıCevap Yaz Yayından Kaldır
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o terligi secimde de atcazCevap Yaz Yayından Kaldır
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tuturamadın teyze antremana devamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şimdi yalın ayak eve git de aklın başına gelsin bu havada terliksiz kalCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bu tür gergin maçlarda neden passolig uygulaması olmaz?Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır