Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki

İzmir Genç Kızlar Süper Lig Final Grubunda oynanan Karşıyaka-Rota Koleji maçında hakemin kararına sinirlenen bir anne, Rota Koleji antrenörüne terlik fırlattı.

İzmir'de düzenlenen Genç Kızlar Süper Liginde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Karşıyaka-Rota Koleji maçında hakemin verdiği karara sinirlenen anne, Rota Koleji antrenörüne terlik fırlattı. Anneyi, tribündeki diğer taraftarlar sakinleştirirken, olay kameralara anbean yansıdı.

TERLİK YİYEN ANTRENÖR KONUŞTU

Terlik yiyen Rota Koleji Antrenörü Alper Kemal Kaygusuz, "Benim hakeme karşı bir kararım vardı. O da ona tepki göstererek, sahaya terlik atarak tepkisini gösterdi." dedi.

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