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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

AA, Ercan Çakar - Spor
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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Salon: EczacıbaşıHakemler: Piotr Krol (Polonya), Ramazan Çevik (Türkiye)Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenavic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Hazal Selin Arifoğlu, Gözde Yılmaz, Elif Şahin, Zeynep Palabıyık, Merve Altıer)CSM Volei Alba: Russu,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Ramazan Çevik (Türkiye)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenavic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Hazal Selin Arifoğlu, Gözde Yılmaz, Elif Şahin, Zeynep Palabıyık, Merve Altıer)

CSM Volei Alba: Russu, Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic (Ivkovic, Axinte, Artin, Roman, Ispas, Cirkovic, Miclaus)

Setler: 25-15, 25-18, 25-19

Süre: 66 dakika (19, 22, 25)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini 3-0 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanan turuncu-beyazlı takım, adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

AA / Ercan Çakar - Spor

Gözde Yılmaz, Beyza Arıcı, Türkiye, Polonya, Spor, Haberler

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