Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
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Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan ÜnalTürk Hava Yolları: Carlini, Seyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalac, Cemre Erkul, Kingdon (Ceren Önal, Polen Ünver, Rabadzhieva)Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Kharchenko, Ceren Baysal, Burcu Şentürk, Elif Uzun...
VAN (AA) - Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Türk Hava Yolları: Carlini, Seyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalac, Cemre Erkul, Kingdon (Ceren Önal, Polen Ünver, Rabadzhieva)
Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Kharchenko, Ceren Baysal, Burcu Şentürk, Elif Uzun (Dilara Bağcı, Irmak Gökçen, Çağla Salih, Şeyma Dilan Öztürk)
Setler: 25-22, 25-13, 25-19
Süre: 81 dakika (31, 25, 25)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Türk Hava Yolları, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.