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Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan ÜnalTürk Hava Yolları: Carlini, Seyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalac, Cemre Erkul, Kingdon (Ceren Önal, Polen Ünver, Rabadzhieva)Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Kharchenko, Ceren Baysal, Burcu Şentürk, Elif Uzun...

VAN (AA) - Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Türk Hava Yolları: Carlini, Seyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalac, Cemre Erkul, Kingdon (Ceren Önal, Polen Ünver, Rabadzhieva)

Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Kharchenko, Ceren Baysal, Burcu Şentürk, Elif Uzun (Dilara Bağcı, Irmak Gökçen, Çağla Salih, Şeyma Dilan Öztürk)

Setler: 25-22, 25-13, 25-19

Süre: 81 dakika (31, 25, 25)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Türk Hava Yolları, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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Haber: Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
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