Voleybol: Erkekler 1. Lig
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Voleybol: Erkekler 1. Lig

20.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:16
Voleybol: Erkekler 1. Lig

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, sahasında Maliye İhtisas'ı 3-1 yendi.

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, sahasında Maliye İhtisas'ı 3-1 yendi.

Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini 25-18 Maliye İhtisas, ikinci setini 25-22 Bigadiç Belediyespor kazandı.

Üçüncü seti 29-27 önder bitirip durumu 2-1'e getiren ev sahibi ekip, dördüncü seti de 25-21 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Bigadiç Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Aygören, Bigadiç Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti Bigadiç İlçe Başkanı Neşet Akbıyık da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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