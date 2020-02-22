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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Sema Kayıkçı, Kaya ErdemArhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)Halkbank: Orçun Ergün, Faik Samet Güneş, Furkan Aydın, Stern, Bahov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, İbrahim...

22.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:56
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem

Arhavi : Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Tolga )

Halkbank: Orçun Ergün, Faik Samet Güneş, Furkan Aydın, Stern, Bahov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, İbrahim Emet, Abdullah Çam)

Setler: 21-25, 18-25, 16-25


Süre: 69 dakika (24, 24, 21)


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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