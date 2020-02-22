Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: ArhaviHakemler: Sema Kayıkçı, Kaya ErdemArhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)Halkbank: Orçun Ergün, Faik Samet Güneş, Furkan Aydın, Stern, Bahov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, İbrahim...
Salon: Arhavi
Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem
Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)
Halkbank: Orçun Ergün, Faik Samet Güneş, Furkan Aydın, Stern, Bahov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, İbrahim Emet, Abdullah Çam)
Setler: 21-25, 18-25, 16-25
Süre: 69 dakika (24, 24, 21)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.